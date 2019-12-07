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رابط hd موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد بث مباشر Manchest

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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بوابة الفجر
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يواجه فريق مانشستر سيتي غريمه التقليدي في المدينة فريق مانشستر يونايتد اليوم السبت 7 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-
وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات.
الغيابات في ديربي مدينة مانشستر :-
ويغيب الثنائي الفرنسي بول بوجبا وانطوني مارسيال عن صفوف مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر بسبب الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا



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