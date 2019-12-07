عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد حفل رامي صبري بالقاهرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:02 م
Advertisements
رامي صبري
رامي صبري
هبة أحمد
Advertisements
يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن سلسلة احتفالات رأس السنة الجديدة، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم ٣١ ديسمبر الحالي بفندق انتركونتيننتال بالقاهرة.

وفي سياق آخر، فاز رامي صبري مؤخرًا بجائزة أفضل مطرب عربي لهذا العام من مهرجان نجم العرب.

ومن جهة أخرى، يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الحالى، بالمسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي.

والجدير بالذكر أنَّ، آخر ألبومات رامي صبري هو ألبوم "وبقابل ناس"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا عند طرحه، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم "أنا بابا"، و"قولت اللي عندي"، و"بتاع بنات"، "هو في كده"،و"حاول تنساني" و"بقابل ناس"، "فارق معاك"، و"أنا بعترفلك" و"وعجبي"، و"صعبان عليا"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ أقل من ساعة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» man city مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League كورة لايف Kick on

منذ ساعة و نصف

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ ساعة و 11 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الشوط الثاني" يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول ق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مان سيتي ومان يونايتد بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف اون لاين man city vs man united

منذ 36 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجانًا.. مشاهدة مباراة السيتي ضد اليونايتد بث مباشر CITY

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

منذ 11 دقائق

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

الآن

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رامي صبري يحتفل بطرح ألبومه الجديد في الساحل الشمالي

رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي

رامي صبري: أخاف من تجربة التمثيل

رامي صبري: هذه شروطي لـ"دويتو" شعبي

على قدم وساق.. رامي صبري يستعد لحفل جولف بورتو مارينا

شاهد.. رامي صبري يطرح برومو أغنيته الجديدة "بقابل ناس" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:10 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش الزمالك «هدف شيكابالا»

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

07:10 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

05:52 م

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

07:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status