تعرف على موعد حفل رامي صبري بالقاهرة

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن سلسلة احتفالات رأس السنة الجديدة، ومن المُقرر أن يُقام الحفل يوم ٣١ ديسمبر الحالي بفندق انتركونتيننتال بالقاهرة.



وفي سياق آخر، فاز رامي صبري مؤخرًا بجائزة أفضل مطرب عربي لهذا العام من مهرجان نجم العرب.



ومن جهة أخرى، يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الحالى، بالمسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي.



والجدير بالذكر أنَّ، آخر ألبومات رامي صبري هو ألبوم "وبقابل ناس"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا عند طرحه، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم "أنا بابا"، و"قولت اللي عندي"، و"بتاع بنات"، "هو في كده"،و"حاول تنساني" و"بقابل ناس"، "فارق معاك"، و"أنا بعترفلك" و"وعجبي"، و"صعبان عليا"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي".

