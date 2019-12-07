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تردد قناة «تايم سبورت» المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد اول اغسطس بث مباشر يلا شوت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:14 م
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الزمالك
الزمالك
محمد جمال
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ينتظر عشاق نادي الزمالك اليوم والكرة المصرية والإفريقية مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين فريقي الزمالك وبريميرو دى اوجستو الأنجولى على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء يسعي فيه الزمالك للعودة لطريق الإنتصارات بالبطولة الإفريقية بعد الخسارة اللقاء الماضي أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد.

ويقام لقاء الزمالك وبريميرو دى اوجستو الأنجولى اليوم السبت السابع من ديسمبر 2019 على ملعب السلام فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ولكن هناك قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك اليوم ضد بريميرو دى أوجستو الأنجولى وهى قناة Time Sport HD التردد الأرضي، تايم سبورت التردد الأرضي، وهى ستذيع أيضا مباراة الزمالك اليوم ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تردد قناة تايم سبورت التردد الأرضي

الاستقطاب معامل الترميز FEC/SR الجودة
نايل سات 11449 H27500 5/6SD

ويمكنك ظبط جهازك على التردد الأرضي لمشاهدة قناة تايم سبورت على التردد التالي 11449، لمشاهدة مباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو الأنجولى ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ترتيب المجموعة قبل مباراة الزمالك وبريميرو دى اوجستو

مازيمبي الكونغولي 3 نقاط

زيسكو نقطة

بريميرو دى أوجستو نقطة

الزمالك بلا نقاط

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