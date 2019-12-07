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أهداف مباراة - الإسماعيلي 2 × 0 الإعلاميين | دور الـ 32 من كأس مصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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