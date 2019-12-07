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والد الإخواني الهارب سامي كمال الدين: "كداب.. وقلبي مش راضي عنه"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:15 م
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سامي كمال الدين
سامي كمال الدين
هدى عبدالرازق
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عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقرير مصور من داخل القرية التي نشأ فيها الإخواني الهارب سامي كمال الدين، حيث كشف أهل القرية رحلة سامي كمال الدين في خيانته لبلده.

وسب الحاج كمال الدين، والد الإخواني الهارب، ابنه بسبب خيانته لبلده، قائلا: "ده.. وكداب، وقلبي مش راضي عنه"، وقال الشيخ عبد الفتاح عارف شيخ ناحية جزيرة الدوم، إنه ليس مقبولا أن يبيع الإنسان بلده مقابل المال".

وأضاف عابدين عارف، صديق الإخواني الهارب، "مينفعش أشتم مصر عشان جهات أو أشخاص دي مش وطنية، حب مصر مش شعارات، مينفعش حد يسمح أنه يسبب شتيمة لأهله"، متابعا مخاطبا صديقه الهارب، "إنت متستحقش الجنسية المصرية، واللي مالهوش خير في أهله ملهوش خير في حد".
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الكلمات المفتاحية

سامي كمال الدين توك شو الإخوان أخبار مصر

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