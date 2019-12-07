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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:16 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للدافئ حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الغربية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى
القاهرة 16-22
الاسكندرية17-22
السلوم12-21
رفح12-12-22
كاترين5-18
الأقصر12-24
حلايب20-21
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد
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طقس الأحد سقوط امطار حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد

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