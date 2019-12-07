أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن حكومته ستخصص 1.5 مليون دولار لمكتب اليونيسف في ليبيا؛ لتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع، بالتعاون مع السلطات الليبية والشركاء المحليين.

أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن حكومته ستخصص 1.5 مليون دولار لمكتب اليونيسف في ليبيا؛ لتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع، بالتعاون مع السلطات الليبية والشركاء المحليين.

أعلنت الهيئة القضائية الفرنسية، اليوم السبت، بد تحقيق أولي بشأن السياسي المنتمي لتيار الوسط والوزير السابق، فرنسوا بايرو في قضية تثير جدلاً منذ فترة طويلة بشأن سوء استخدام الأموال العامة.

أعلنت الهيئة القضائية الفرنسية، اليوم السبت، بد تحقيق أولي بشأن السياسي المنتمي لتيار الوسط والوزير السابق، فرنسوا بايرو في قضية تثير جدلاً منذ فترة طويلة بشأن سوء استخدام الأموال العامة.