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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:12 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 7/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الولايات المتحدة تتعهد بمبلغ 1500000 دولار لليونيسف في ليبيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن حكومته ستخصص 1.5 مليون دولار لمكتب اليونيسف في ليبيا؛ لتقديم الخدمات الأساسية للمتضررين من النزاع، بالتعاون مع السلطات الليبية والشركاء المحليين.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الهيئة القضائية الفرنسية تبدأ في التحقيق مع بايرو
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت الهيئة القضائية الفرنسية، اليوم السبت، بد تحقيق أولي بشأن السياسي المنتمي لتيار الوسط والوزير السابق، فرنسوا بايرو في قضية تثير جدلاً منذ فترة طويلة بشأن سوء استخدام الأموال العامة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي علي المتظاهرين في بغداد
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت الشرطة ومصادر طبية، إن عدد قتلى هجوم نفذه مسلحون ملثموت ليلة امس "الجمعة" على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد ارتفع إلى 23 قتيلا يوم السبت فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.
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فرنسا ضحايا الهجوم الإرهابي بغداد الهيئة القضائية الفرنسية العراق أهم الأخبار أخر الأخبار

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