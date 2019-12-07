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مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس
مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس
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يستضيف ستاد السلام اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين نادى الزمالك وضيفه بريميرو دى أوجستو الإنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020. 

ويسعي الزمالك للفوز باللقاء تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي الجديد للفريق الأبيض باتريس كارتيرون بعد رحيل المدرب الصربي للفريق ميتشو سريدوفيتش والذى ركل بعد خسارة الزمالك اللقاء الأول بالمجموعة أمام فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد. 

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الكونغولي 

يحل فريق بريميرو دى أوجستو الأنجولي على نظيره نادي الزمالك فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 و beIN Sport HD 7 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

ولكن يبحث محبي كرة القدم عن قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم أمام بريميرو دى أوجستو الأنجولي 
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي  :-

- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي

- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.

- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

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