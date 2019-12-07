متخصص بالشأن التركي عن اتفاق أردوغان والسراج: "مش معترف به" (فيديو)

علق الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على إعلان تركيا دخول اتفاقيتها البحرية مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية حيز التنفيذ قائلًا: "لا يوجد اعتراف بهذه الاتفاقية من باقي دول شرق المتوسط والمجتمع الدولي؛ لأنه ينقصه المرجعية القانونية السليمة".



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن تركيا تتحرك خارج نطاق القانون الدولي، موضحًا أن أنقرة لا تعترف بقبرص التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي وتجاهلت جزيرة كريت اليونانية واعتبرت البحر المتوسط بحيرة يتم تقاسمها بينها وبين لبيبا.



ونوه المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إلى أن حكومة "السراج" اتخذت هذه الخطوة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء والبرلمان الليبي؛ مما يجعل هذه الخطوة تفتقد للشرعية القانونية والسياسية؛ ولذلك تفقد شرعيتها أمام المجتمع الدولي.



وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، وعدد من دوائر صنع القرار في ليبيا اعترضت على هذا الاتفاق واعتبرته اعتداء صارخ على سيادة الدولة الشقيقة.

