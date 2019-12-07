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الواسطى يغرد بالصدارة وناصر بنى سويف يسقط في ساحة الفيوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:46 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أقيمت اليوم خمس مباريات بالاسبوع الاسبوع التاسع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، وحافظ الواسطى على صدارة المجموعة بفارق 6 نقاط عن مطرطارس الوصيف .

الواسطى بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى نجح فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف على ضيفه مطرطارس الوصيف بهدف لنجمه طارق جمال ، ولعب الواسطى المباراة بتشكيل مكون من ( احمد على حجاج واحمد حمدى واحمد محمد عبد الحافظ وعمر محمد عبد الخالق وطه محمدين وعبد الستار عبد النبي ومحمد محمد طه وطارق جمال ومحمد عصام وعبد العظيم عمر ونادى احمد على )

وشهدت نهاية المباراة فيلم احد أعضاء الجهاز الفنى لمطرطارس بالاعتراض وتوقف المباراة ورفض لاعبي الفريق استكمال المباراة بالدقائق الأخيرة لينهى حكم اللقاء معلنا فوز الواسطى بهدف نظيف بمباراة راقبها حمدى سعد من لجنة الحكام وأكرم عبد المرشد من لجنة المسابقات .

وبهذه النتيجة يحتل الواسطى المركز الاول برصيد 20 نقطة فيما توقف رصيد مطرطارس المركز الثانى برصيد 13 نقطة .

فيما نجح سمسطا الرياضى فى تحقيق فوز صعب على ضيفه ابشواى بنتيجة 2/3 احرز اهداف سمسطا حسام حسن ' هدفين ' وهيثم جميل ' هدف ' ، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 13 فيما توقف رصيد ابشواى عند 7 نقاط .

كما نجح مركز شباب الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 1/3 على ضيفه ناصر بنى سويف ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 14 نقطة فيما توقف رصيد ناصر بنى سويف عند 6 نقاط .

وبمهرجان الأهداف نجح مركز شباب طامية فى تحقيق فوز كبير على شقيقه اطسا الرياضى فى ديربي فيومى بنتيجة 1/5 ليرتفع رصيد أبناء طامية للنقطة 12 فيما توقف رصيد اطسا الرياضى عند 10 نقاط .

وفاز عاملين غارب على سنورس ضيفا على سنورس بنتيجة 0/2 ليرتفع رصيد عاملين غارب عند النقطة 12 فيما توقف رصيد سنورس عند النقطة 9 نقاط .

ويستضيف ابو كسأة الرياضى نظيره ببا الرياضى غدا بمواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ،

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الواسطى 20 نقطة

2 - مركز شباب الفيوم 14 نقطة

3 - مطرطارس 13 نقطة

5 - سمسطا 13 نقطة

6- عاملين غارب 12 نقطة

7 - طامية 12 نقطة

8 - راس غارب 10 نقاط

9 - اطسا 10 نقاط

9 – سنورس 9 نقاط

10 – ابو كسأة 8 نقاط

11 – ابشواى 7 نقاط

12 – ناصر بنى سويف 6 نقاط

13 – ببا 5 نقاط
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