انتحار ربة منزل بإلقاء نفسها من الطابق السادس في الإسكندرية

لقت ربة منزل منزلها، اليوم السبت، إثر قيامها بإلقاء نفسها من شرفة الطابق السادس بالشقة محل سكنها في منطقة "العصافرة قبلي" شرقي محافظة الإسكندرية.



تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا يفيد سقوط سيدة من شرفة الطابق السادس في عقار بمنطقة العصافرة قبلي، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث.



وتبين من الفحص وجود جثة "ك.أ" 52 عاما، ربة منزل، لديها 4 أبناء، أسفل العقار في الشارع وبها كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجرى نقلها إلى المشرحة.



وبسؤال نجلها، قال في التحقيقات إن والدته كانت تمر باكتئاب وحالة نفسية سيئة بسبب طلاقها من والده، مشيرًا إلى أنها حاولت الانتحار 4 مرات قبل ذلك بتناول عقاقير سامة وإلقاء نفسها من الشرفة.



تحرر المحضر اللازم في قسم شرطة المنتزه ثان، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه بتشريح الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

