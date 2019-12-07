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توقعات بوصول القيمة السوقية لأرامكو إلى تريليوني دولار
السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:29 م
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وكالات
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توقع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير النفط السعودي، أن تتجاوز قيمة "أرامكو" تريليوني دولار خلال أشهر قليلة بعد بدء التداول عليها في البورصة السعودية.
ولفت وزير الطاقة خلال تصريحات الصحفية، إلى أن طرح "أرامكو" الضخم يحظى بإقبال من الجميع وبخاصة من المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن السعودية تركز دوما على استقرار السوق النفطية.
ولفت وزير الطاقة خلال تصريحات الصحفية، إلى أن طرح "أرامكو" الضخم يحظى بإقبال من الجميع وبخاصة من المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن السعودية تركز دوما على استقرار السوق النفطية.
وكانت البورصة السعودية أعلنت أنها قررت بدء التداول على اسهم ارامكو يوم 11 ديسمبر القادم، بسعر 32 ريال بعدما تم تغطية اكتتابها أكثر من 465%.
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