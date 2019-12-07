شيريهان تشكر جمهورها لهذا السبب

نشرت الفنانة شريهان، صور لها، عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، محتفلة بعيد ميلادها الـ 55.





وظهرت "شيريهان"، وهي ترتدي فستان أنيق ملئ بالورود وتسريحة شعر بسيطة وكتبت عليها"كل ثانية في عمري بحبكم أكتر وبعيش بيكم أكتر أنا بجد مش لاقية كلام أعبر بيه عن حبي وتقديري وسعادتي قلبي بيحبكم جميعا شكرا لكل إنسان فنان مبدع أسعد قلبي في يوم عيد ميلادي".





وقام الجمهور وعدد من الفنانين بتهنئتها بعيد ميلادها أبرزهم الفنانة "رجاء الجداوي" حيث نشرت صور لها لتهنئتها قائلة "حبيبتي الغالية أوي شري أو بنتي التي لم أنجبها كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومتمعة بالصحة يارب بحبك يا شري".





ومن المقرر عرض مسرحية شريهان الجديدة "كوكو شانيل" بعد غياب 30 عاما وكشف المخرج "هادي الباجوري" أن شريهان متحمسة للمسريحة وأن مستواها أفضل بكثير من السابق، وشاركها في هذا العمل العديد من الفنانات منهم الفنانة "إنجي وجدان وياسمين الرئيس".





ويذكر أن "شريهان" قامت بالكثير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية أشهرهم مسرحية "سك على بناتك" والفوازير أشهرهم "ألف ليله وليله".