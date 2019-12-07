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وفاة الدكتور بدر أبوالعلا نائب وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بالإمارات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:37 م
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الدكتور بدر ابو العلا
الدكتور بدر ابو العلا
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تلقت أسرة الراحل الدكتور بدر أبو العلا نائب وزير الدولة لشئون التعليم بالإمارات، العزاء في الفقيد بعد صلاة المغرب، بمسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم بالقاهرة، بحضور عدد كبير من القامات والشخصيات العامة ورموز الدولة المصرية، ووفد من الدولة لتقديم واجب العزاء وخالص المواساة.

 

وعمل الراحل الدكتور بدر أبوالعلا، في عدد من المناصب داخل الإمارات، وكان له بصمة كبيرة في النظام التعليمي في الدولة، حيث عمل مستشارًا لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ومديرًا لهيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة، نائبًا لوزير الدولة لشؤون التعليم العالي، ومحاضرًا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.

 

وكان الدكتور بدر أبو العلا، وافته المنية أول أمس في الإمارات ووصل جثمانه اليوم إلى مصر، حيث مثواه الأخير، وشيعه العديد من الشخصيات، وتم دفنه في مقابر العائلة.

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الكلمات المفتاحية

وفيات وفاة نائب وزير الدولة لشئون التعليم بدر ابو العلا

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