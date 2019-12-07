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أسمنت أسيوط يحقق فوزا هاما علي ناصر الفكرية في القسم الثالث

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:38 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز فريق أسمنت أسيوط بهدف نظيف علي فريق ناصر الفكرية، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر الفكرية بمدينه أبوقرقاص وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري القسم الثالث

وجاء تشكيل ناصر الفكرية علي النحو التالي: محمد يوسف، أحمد رمضان، أحمد حسن، أحمد محمد عبدالحميد، مصطفى طه، مايكل جمال، خالد أحمد سيد، أحمد إبراهيم، أبوبكر محمد، محمود مجاهد، محمد ابراهيم

كما جاء تشكيل أسمنت أسيوط علي النحو التالي: حسام حسن، محمود أسامه، أحمد فرحان، حسام محمد، محمد عصام، محمد سيد، محمد عيد، ابراهيم نبيل، أحمد بدري، محمود ناصر، محمد فوزي.

بدات المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 20 تصويبه قويه من اللاعب أحمد بدري يتصدي لها حارس الفكريه ببراعه، ثم في الدقيقة 30 حصل محمود مجاهد علي بطاقه صفراء نتيجه عرقله لاعب أسمنت أسيوط .

وفي الدقيقة 40 تصويبه لكن بعيده من العندليب يتصدي لها حارس الأسمنت ببراعه، وفي الدقيقة 44 حصل المدير الفني للفكريه علي بطاقه صفراء للاعتراض، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع شهدت طرد مدير الكره محمد ابوالعلا ولم تشهد اي جديد الدقيقتين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتغيير محمود عادل مكان أحمد إبراهيم ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط الاثاره حيث لم تمر أكثر من 9 دقائق ليسجل محمد فوزي الهدف الأول لاسمنت أسيوط، وفي الدقيقة 18 حل طه روني مكان خالد أحمد سيد، ثم في الدقيقة 22 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس الفكريه من ابراهيم نبيل وفي الدقيقة 24 حل أحمد عبدالجليل مكان أحمد بدري.

وفي الدقيقة 25 حصل محمود ناصر علي بطاقه صفراء بداعي التمثيل وفي الدقيقة 27 حل محمد رمضان الذي حصل علي بطاقه صفراء للنزول بدون ‘ذن الحكم مكان مصطفي طه،ثم في الدقيقة 38 تصويبه لكن ضعيفه وسهله في يد حارس الأسمنت من محمود مجاهد.

وأجرى بترول أسيوط التغيير الثاني لاضاعه الوقت ،واحتسب حكم اللقاء 4دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز أسمنت أسيوط بهدف نظيف.

أدار المباراه تحكيميا طارق عبدالسلام حكم ساحه عاونه كل حسن رمضان مساعد أول، ومحمد حميده مساعد ثان، ومحمد عبدالكافي مراقب حكام، ومحمد وصفي مراقب مسابقات.

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