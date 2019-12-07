Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:37 م
Advertisements
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
آية حمروشي
Advertisements
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

ويستهدف المشروع إلى إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.

وقال الوزير - فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠» - إن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.

أوضح أن استراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي تتكامل مع رؤية «مصر ٢٠٣٠» لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضى بخطى ثابتة فى تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية، لافتًا إلى أن هناك دورًا متعاظمًا للمؤسسات التعليمية والعلمية في بناء العقول وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يخلق جيلًا من الخريجين قادرًا على التعامل مع تحديات العصر، ومقومات ثورة التطور التكنولوجي العالمي المتلاحق؛ فالبحث العلمي يعد بمثابة منصة للإبداع والابتكار والانطلاق إلى آفاق رحبة لمستقبل أفضل، خاصة أن علوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، باتت أحد العناصر الأساسية في نمو الاستثمار الرقمي والتطبيقات الذكية في شتى المجالات.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو «مصر الرقمية» في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.

وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
وزير المالية من جامعة عين شمس: القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم "مصر الرقمية"
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعة و 23 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

منذ أقل من ساعتين

"بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

منذ حوالي 3 ساعات

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين و 34 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الشوط الثاني" يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول ق

منذ 43 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

منذ 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 54 دقيقة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ ساعتين

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

04:43 م

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

05:26 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

05:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status