منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي من الجزيرة

ووافق المدرب السويسري على رحيل صالح بعد تأكده من عدم التزام اللاعب، وكثرة سهره خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر بشكل سلبي على مستواه وكثرة شكواه من الإصابات العضلية دون مشاركته.

وخرج صالح من حسابات المدرب السويسري هذا الموسم ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز مساء أمس الجمعة على فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.