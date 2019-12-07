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يلا شوت MATCHWEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط Manchester derby

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:29 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت رابط بي ان سبورت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر
 

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 7 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة. 

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

 
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت
 

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