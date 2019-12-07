يلا شوت MATCHWEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط Manchester derby

يلا شوت رابط بي ان سبورت مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنكليزي الممتاز ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.





مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر





البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 7 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.





مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.





مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت



