علاء ثابت: الأمن القومي للوطن واجب علينا جميعًا ودورنا الحفاظ عليه

رحب الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، بالمشاركين بالجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام، مؤكدًا أن الدعوة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال مولد النبي، كانت صحوة لجميع أطياف النخبة المصرية، لتأكيده خطورة تناول الشان العام من غير المعنين.





جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الأخيرة لمؤتمر الشأن العام الذى تنظمه جريدة الأهرام، وافتتحها الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأضاف "ثابت" أنه من ضمن توصيات الرئيس، مناقشة النخبة المصرية الوطنية مخاطر التحدث في الشأن العام، ولا يقتصر الأمر على رجال الدين، متابعصا: "بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح هناك فرصة للمتربصين للنيل من الدولة، وتشتيت للرأي العام، نظرًا أنها توفر مناخ خصب للشائعات، إن الأمن القومي للوطن واجب علينا جميعًا، ودورنا الحفاظ عليه".

وتستضيف مؤسسة الأهرام، اليوم، رابع الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، وذلك بحضور ثلاثة وزراء: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي".

وتتناول الجلسة عدة محاور أساسية، أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري، لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

يذكر أن الجلسة جاءت بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الجمهورية، في حضور كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.