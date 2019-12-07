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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر يلا شوت Manchester derby LIVE Manchester City and Manchester United

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:26 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
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يبحث طرفا مدينة مانشستر عن قوة دفع لتعويض بدايتهما غير المتوقعة في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عندما يلتقيان السبت في موقعة منتظرة على ملعب "الاتحاد"، ضمن المرحلة السادسة عشرة التي تشهد زيارة المتصدر الخارق ليفربول إلى أرض بورنموث المهدد بالهبوط.

وبعد فوزه على توتنهام 2-1 منتصف الاسبوع، يحتاج مانشستر يونايتد لفوز ثان تواليا على أحد الاندية الكبرى عندما يحل على جاره مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الاخيرين لتعزيز موقف مدربه النروجي اولي غونار سولسكاير.

وعوّل يونايتد مجددا على مهاجمه الشاب الدولي ماركوس راشفورد، فسجل هدفين في مرمى توتنهام رافعا رصيده الى 12 هدفا في 13 مباراة هذا الموسم مع فريقه ومنتخب بلاده.

قال سولسكاير عن مهاجمه "كان قويا، مباشرا، يجلب اللاعبين في الداخل والخارج من دون خوف". تابع مهاجم الفريق السابق "هذا نا نريده، نريد رؤية الشبان يستمتعون".

وصحيح أن يونايتد قدم اداء جميلا امام توتنهام وكان يستحق الفوز، الا ان بداية موسمه كانت سيئة جدا، فبرغم عدم خسارته في آخر أربع مباريات الا انه لا يزال في المركز السادس بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يبدو سيتي الذي يبتعد في المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن جاره "الأحمر" في وضع متقلب. فقبل فوزه الكبير اخيرا على بيرنلي 4-1 حيث تألق مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس بديل الارجنتيني المصاب سيرخيو أغويرو، تعادل مع نيوكاسل ليبتعد بفارق كبير يبلغ 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ولم يخسر سيتي سوى مرة واحدة في ست مباريات ضد يونايتد منذ استلام مدربه الإسباني بيب غوارديولا مهامه، لكن لا يمكنه الانزلاق مجددا اذا ما اراد فعلا الابقاء على آماله المنطقية في الدفاع عن لقبه، في ظل خسارتين غير متوقعتين هذا الموسم امام نوريتش سيتي وولفرهامبتون.

وقد يستهل حامل اللقب مواجهته مع يونايتد وهو على بعد 14 نقطة عن "حمر" ليفربول بحال فوز رجال المدرب الالماني يورغن كلوب السبت أيضا على بورنموث الخاسر في آخر أربع مباريات.

قال غوارديولا "في ظل الفارق الذي يبعدنا عن ليفربول من الجنوني التفكير باللقب، يجب أن نفكر بالدربي".                  

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