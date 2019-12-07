وعد الخطيب يقرب عمار حمدي من الاتحاد السكندري

اقترب عمار حمدي لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وتألق عمار حمدي مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وساهم في تأهل صغار الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد التتويج باللقب على حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية والفوز بهدفين لهدف.





وطالب عمار حمدي مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل من أجل المشاركة في المباريات من جديد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الأهلي منذ عودته من المنتخب الأولمبي.





وجاءت ضغوط عمار حمدي بالرحيل عن الأهلي من أجل الحفاظ على المشاركة بصفة أساسية في المباريات وحجز مكانه في قائمة المنتخب الأولمبي قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.





ونفس السياق، دخل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في مفاوضات مع عمار حمدي من أجل استعارته في يناير المقبل لزعين الثغر حتى نهاية الموسم بعد تجربته الناجحة مع الفريق في التجربة الأولى.





وحصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على وعد من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالتعاقد مع عمار حمدي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على الاستغناء عن عمار حمدي .











