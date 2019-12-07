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محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:03 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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دخل محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تاريخ الدوري الإنجليزي، برقم قياسي جديد لم يتمكن أي لاعب مصري في تحطيمه من قبل.
وتمكن محمد صلاح، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق رقم قياسي من خلال مشاركته في مباراة فريقه اليوم أمام نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي المممتاز لكرة القدم"البريميرليج".

رقم محمد صلاح القياسي في مباراة اليوم أمام بورنموث
أصبح محمد صلاح بمشاركته في مباراة اليوم أول لاعب مصري يصل إلى 100 مباراة يشارك بها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء مع ليفربول أو تشيلسي.

وقام صلاح بصناعة الهدف الثاني للريدز في مباراة اليوم أمام بورنموث، بأسيست عالمي بكعب القدم إلى نابي كيتا، والذي لم يتوانى بدوره في إسكانها الشباك بنجاح، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدفين دون رد، في إنتظار بقية أحداث الشوط الثاني.

وبدأ ليفربول تشكيل المباراة أمام بورنموث بالتشكيل التالي:
في حراسة المرمى: أليسون
في خط الدفاع : جوميز - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون
في خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا
في خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما فريق بورنموث في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.
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