Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:02 م
Advertisements
الأهلي والنجم
الأهلي والنجم
حسام مجدي
Advertisements
استطاع نادي النجم الساحلي أن يفوز على نظيره نادي بلاتينيوم بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب الفريقين بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد النجم الساحلي إلى 6 نقاط ليتواجد في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بينما يظل رصيد بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.

نتيجة مباراة الأهلي أمس في دوري أبطال إفريقيا
كما استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الهلال السوداني أمس الجمعة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد نادي النجم الساحلي في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الهلال ونادي بلاتينيوم والنادي الإهلي.

ترتيب مجموعة الأهلي عقب مباراة النجم الساحلي اليوم
ويقدم لكم موقع الفجر جدول ترتيب مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة النجم اليوم كالآتي:

1- النجم الساحلي 3 نقاط
2- الهلال 3 نقاط
3- الأهلي 3 نقاط
4- بلاتينيوم بدون نقاط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة النجم الساحلي دوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي النجم الساحلي

أخبار تهمك

"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 22 ساعة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

"بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

منذ ساعة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ ساعة و 27 دقيقة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ ساعتين و 33 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة و 10 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

رقم سلبي لبرشلونة عقب فوز سلافيا براج

ترتيب الدوري المصري اليوم بعد خسارة الزمالك

دوري أبطال أوروبا.. ترتيب مجموعة بايرن ميونخ عقب مباراة النجم الأحمر

برشلونة يضرب بوروسيا دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

نتيجة وأهداف مباراة الأهلي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعة

مجموعة الأهلي.. الهلال السوداني يهزم بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

04:43 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

05:26 م

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

05:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status