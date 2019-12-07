ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز النجم الساحلي

استطاع نادي النجم الساحلي أن يفوز على نظيره نادي بلاتينيوم بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ترتيب الفريقين بدوري أبطال إفريقيا عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد النجم الساحلي إلى 6 نقاط ليتواجد في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بينما يظل رصيد بلاتينيوم بدون نقاط في المركز الرابع.





نتيجة مباراة الأهلي أمس في دوري أبطال إفريقيا

كما استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي الهلال السوداني أمس الجمعة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





مجموعة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي النجم الساحلي في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي الهلال ونادي بلاتينيوم والنادي الإهلي.





ترتيب مجموعة الأهلي عقب مباراة النجم الساحلي اليوم

ويقدم لكم موقع الفجر جدول ترتيب مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عقب مباراة النجم اليوم كالآتي:





1- النجم الساحلي 3 نقاط

2- الهلال 3 نقاط

3- الأهلي 3 نقاط

4- بلاتينيوم بدون نقاط