Advertisements
Advertisements
Advertisements

مسؤول أمريكي: ترامب ما زال ملتزما بإجراء محادثات مع إيران دون شروط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:49 م
Advertisements
دونالد ترامب
دونالد ترامب
الفجر
Advertisements

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال ملتزما بإجراء محادثات مع إيران دون شروط.


وأوضح المسؤول، خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن حملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة للغاية.


وقامت إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل سجناء، السبت، شهدت الإفراج عن طالب دراسات عليا بجامعة برنستون مقابل إطلاق سراح عالم إيراني كان محتجزاً بالولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أنه تم الإفراج عن أمريكي كان مسجوناً في إيران، وذلك في صفقة تبادل بينه وبين عالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن مواطناً أمريكياً مسجوناً في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه، وهو في طريقه للعودة إلى بلاده. وأضاف في بيان "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، يوه وانغ عائد إلى الولايات المتحدة"، متوجهاً بالشكر "لشركائنا السويسريين الذين قاموا بعملية التفاوض من أجل إطلاقه".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طالب دراسات عليا أمريكي من خريجي جامعة برينستون ستتم مبادلته بعالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال ظريف، اليوم السبت، إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقاً بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.

وكتب ظريف على تويتر "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني وشي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".

ورافق براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص إلى إيران، العالم الإيراني إلى سويسرا لتنفيذ عملية التبادل، وسيعود إلى واشنطن ومعه وانغ، وذلك وفق مسؤول أميركي تحدث إلى أسوشييتد برس.


ملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة للغاية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسؤول أمريكي محادثات دونالد ترامب دون شروط حتجز الالتزام إيران

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ ساعتين و 36 دقيقة

« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ ساعة و 20 دقيقة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

منذ ساعة و 13 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"يوتيوب" beIN PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ليفربول اليوم NOW

منذ أقل من ساعة

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

منذ ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ ساعتين

"بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

منذ ساعتين و 28 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإيراني: لا نريد الحرب

ظريف: طهران لن تخضع للضغوط وعلى واشنطن التعامل معنا باحترام

السلطات الأمريكية تمنع وزير الخارجية الإيراني الخروج من مقر إقامته

إيران تنتقد أمريكا لحظرها ظريف من زيارة دبلوماسي إيراني في نيويورك

مواطن لبناني: إيران حررتني كجزء من صفقة مع الولايات المتحدة

"ظريف": الولايات المتحدة تشن حربا إلكترونية على إيران لن تكون قادرة على انهائها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

04:43 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

08:20 م

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول جودة متعددة اليوم bein

05:26 م

8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

05:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status