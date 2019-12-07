مسؤول أمريكي: ترامب ما زال ملتزما بإجراء محادثات مع إيران دون شروط

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال ملتزما بإجراء محادثات مع إيران دون شروط.





وأوضح المسؤول، خلال تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن حملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة للغاية.





وقامت إيران والولايات المتحدة بعملية تبادل سجناء، السبت، شهدت الإفراج عن طالب دراسات عليا بجامعة برنستون مقابل إطلاق سراح عالم إيراني كان محتجزاً بالولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أنه تم الإفراج عن أمريكي كان مسجوناً في إيران، وذلك في صفقة تبادل بينه وبين عالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال ترمب إن مواطناً أمريكياً مسجوناً في إيران منذ 2016 بتهمة التجسس أفرج عنه، وهو في طريقه للعودة إلى بلاده. وأضاف في بيان "بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجنه في إيران، يوه وانغ عائد إلى الولايات المتحدة"، متوجهاً بالشكر "لشركائنا السويسريين الذين قاموا بعملية التفاوض من أجل إطلاقه".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني أن طالب دراسات عليا أمريكي من خريجي جامعة برينستون ستتم مبادلته بعالم إيراني محتجز في الولايات المتحدة.

وقال ظريف، اليوم السبت، إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقاً بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.

وكتب ظريف على تويتر "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني وشي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا. نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".

ورافق براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص إلى إيران، العالم الإيراني إلى سويسرا لتنفيذ عملية التبادل، وسيعود إلى واشنطن ومعه وانغ، وذلك وفق مسؤول أميركي تحدث إلى أسوشييتد برس.





ملة الضغوط القصوى التي تنفذها واشنطن على طهران ناجحة وفعالة للغاية