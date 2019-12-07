فوز الترام وسبورتنج ونهضة العامرية وسقوط مياة البحيرة بالقسم الثالث





أقيمت اليوم 7 مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق رشيد علي مياه البحيرة بهدفين دون مقابل .



وحقق نهضة العامرية الفوز علي شباب المعمورة بهدفين دون رد، وايتاي البارود علي اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف .



وفاز فريق سبورتنج على حساب فريق مركز شباب العبور بأربعة أهداف دون مقابل ، وتغلب الترام علي حوش بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتعادل غزل كفرالداور مع كفربولين ايجابيا 2-2 وتعادل شباب القباري مع شباب كوم حمادة 1-1 ، وغدا تقام مباراة نادي كوم حمادة مع بدر.



نتائج الجولة الحادية عشر



كفربولين 2 × غزل كفرالدوار 2

رشيد 2 × مياه البحيرة 0

ايتاى البارود 2 × اسكندريه للبترول 1

القبارى 1 × م.ش كوم حمادة 1

الترام 3 × حوش عيسى 1

نهضة العامرية 2 × المعمورة 0

سبورتنج 4 × العبور 0

نادى كوم حمادة × نادى بدر ( غداً )



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1- الترام 19نقطة

2- سبورتنج 19 نقطة

3- اسكندرية للبترول 16نقطة

4- بدر16 نقطة

5- ايتاي البارود 15 نقطة

6- شباب كوم حماد ة14نقطة

7- مياه البحيرة 14 نقطة

8- رشيد 12 نقطة

9- نهضة العامرية 12 نقطة

10-كفربولين 11نقطة

11- غزل كفوالداور 10نقاط

12- القباري 10نقاط

13- كوم حمادة 9 نقاط

14- حوش عيسي 9 نقاط

15- العبور 8 نقاط

16- المعمورة 8 نقاط



