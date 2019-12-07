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فوز الترام وسبورتنج ونهضة العامرية وسقوط مياة البحيرة بالقسم الثالث

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أقيمت اليوم 7 مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق رشيد علي مياه البحيرة بهدفين دون مقابل .

وحقق نهضة العامرية الفوز علي شباب المعمورة بهدفين دون رد، وايتاي البارود علي اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف .

وفاز فريق سبورتنج على حساب فريق مركز شباب العبور بأربعة أهداف دون مقابل ، وتغلب الترام علي حوش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعادل غزل كفرالداور مع كفربولين ايجابيا 2-2 وتعادل شباب القباري مع شباب كوم حمادة 1-1 ، وغدا تقام مباراة نادي كوم حمادة مع بدر.

نتائج الجولة الحادية عشر

كفربولين 2 × غزل كفرالدوار 2
رشيد 2 × مياه البحيرة 0
ايتاى البارود 2 × اسكندريه للبترول 1
القبارى 1 × م.ش كوم حمادة 1
الترام 3 × حوش عيسى 1
نهضة العامرية 2 × المعمورة 0
سبورتنج 4 × العبور 0
نادى كوم حمادة × نادى بدر ( غداً )

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- الترام 19نقطة
2- سبورتنج 19 نقطة
3- اسكندرية للبترول 16نقطة
4- بدر16 نقطة
5- ايتاي البارود 15 نقطة
6- شباب كوم حماد ة14نقطة
7- مياه البحيرة 14 نقطة
8- رشيد 12 نقطة
9- نهضة العامرية 12 نقطة
10-كفربولين 11نقطة
11- غزل كفوالداور 10نقاط
12- القباري 10نقاط
13- كوم حمادة 9 نقاط
14- حوش عيسي 9 نقاط
15- العبور 8 نقاط
16- المعمورة 8 نقاط

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