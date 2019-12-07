سارة دندراوي تُثير غضب الكويتيين من جديد على السوشيال ميديا (فيديو)

أثارت الإعلامية السعودية سارة دندراوي غضب الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعدما وصفت " بعض الكويتيين المتحمسين" لدولة قطر.





ودشن رواد موقع تويتر هاشتاجًا يحمل اسم " سارة دندراوي" في السعودية، تعبيرًا من خلاله عن انزعاجهم مما قالته الإعلامية.





وبثت سارة دندراوي مقطع فيديو عبر برنامجها على قناة "العربية"، لناشط كويتي عبر موقع التغريدات "تويتر" ظهر فيه مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبّلون العلمين القطري والسعودي، ويردد أحدهم في الفيديو "أريد أن أشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة".





#سارة_دندراوي مسكينة سمعت البعض منهم أن لهجته قريبه من الكويت إتهمت الكويتيين بالتلاعب لكن ماتدري سارة أن أكبر تجمع للسعوديين خارج السعودية في الكويت وعددهم يتجاوز الـ ٢٥٠ الف موظفين وعايشين بالكويت ونعتز فيهم ويسافرون لكل بقاع الارض من ضمنها قطر ، لازم نثقفها بهالامور 😂 pic.twitter.com/Uc6qWEoIAZ — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) December 6, 2019





وردت "سارة دندراوي" قائلة إن الجمهور مزور، مؤكدة أن الجمهور السعودي لم يحضر إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، مختتمة بقولها: "بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر".





وبعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الغضب الشديد بين سارة دندراوي و النشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.



