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سارة دندراوي تُثير غضب الكويتيين من جديد على السوشيال ميديا (فيديو)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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سارة دندراوي
سارة دندراوي
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أثارت الإعلامية السعودية سارة دندراوي غضب الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، وذلك بعدما وصفت "بعض الكويتيين المتحمسين" لدولة قطر.

ودشن رواد موقع تويتر هاشتاجًا يحمل اسم "سارة دندراوي" في السعودية، تعبيرًا من خلاله عن انزعاجهم مما قالته الإعلامية.

وبثت سارة دندراوي مقطع فيديو عبر برنامجها على قناة "العربية"، لناشط كويتي عبر موقع التغريدات "تويتر" ظهر فيه مشجعين يشيدون بمنتخب قطر ويقبّلون العلمين القطري والسعودي، ويردد أحدهم في الفيديو "أريد أن أشاهد منتخب قطر والسعودية يلعبان نهائي البطولة".


وردت "سارة دندراوي" قائلة إن الجمهور مزور، مؤكدة أن الجمهور السعودي لم يحضر إلى قطر التي تنظم كأس الخليج، مختتمة بقولها: "بلاش حركات يا بعض الكويتيين من المتحمسين لقطر".

وبعد انتشار هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الغضب الشديد بين سارة دندراوي والنشطاء الكويتيين الذين هاجموها وطالبوها بالاعتذار.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها سارة دندراوي غضب الكويتيين، ففي وقت سابق نشرت مقطع فيديو يتعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.
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