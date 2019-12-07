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نتيجة مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر مجانًا barcelona vs rcd mallorca live stream

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:48 م
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برشلونة
برشلونة
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نتيجة مباراة برشلونة اليوم| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر مجانًا barcelona vs rcd mallorca live stream

يستضيف نادي برشلونة نظيره ريال مايوركا مساء اليوم السبت 7-12-2019، فى احدي مباريات اليوم وذلك لحساب الجولة الـ16 من الدوري الإسباني “لا ليجا” 2019-2020، على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني، وذلك في اللقاء الأول لكتيبة المدرب إرنستو فالفيردي قبل اللقاءات الثلاثة التي تسبق كلاسيكو الأرض الذي يجمعه بنظيره ريال مدريد 18 ديسمبر الجاري.

تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة، 20:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل العملاق الكاتالوني اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا برصيد 31 نقطة، ويأتي فى الصدارة ريال مدريد بعد أن حقق الفوز ظهر اليوم فى افتتاح الجولة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ووصل الى النقطة 34 على حساب اسبانيول بهدفين دون رد.


 
فيما يدخل الفريق المايوركي برصيد 14 نقطة فى المركز السابع عشر، لذلك رغبة الضيوف قوية من أجل تحسين وضعهم، كذلك برشلونة الذي لا يريد خسارة صدارته لصالح ريال مدريد والاستمرار فى ملاحقته.

المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين تعود إلى 2013 حينها ضرب الفريق الكتالوني نظيره المايوركي بخماسية بيضاء كان بطليها كل من التشيلي أليكسيس سانشيز والإسباني سيسك فابريجاس، لذلك اللقاء الذي يجمعهما اليوم يأتي بعد غياب طويل يدوم إلى 6 سنوات.

القنوات الناقلة..
يذاع اللقاء عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس 3 المالك الحصري للدوري الإسباني، ويتولى الميكروفون المعلق خليلي البلوشي.

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