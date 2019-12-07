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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مان يونايتد ومان سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت I7SRY رابط ماتش اليونايتد beIN HD

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:50 م
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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مان يونايتد ومان سيتي بث مباشر
«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مان يونايتد ومان سيتي بث مباشر
الفجر الرياضي
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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-
وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات.
الغيابات في ديربي مدينة مانشستر :-
ويغيب الثنائي الفرنسي بول بوجبا وانطوني مارسيال عن صفوف مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر بسبب الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا، وأيضاً يغيب

المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجو اجويرو عن مانشستر سيتي بعد إصابته في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي.
موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي :-
وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.

بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


يسعى مانشستر سيتي للتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة الديربي التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء بملعب "الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة "البريميرليج".

موعد مباراة مان سيتى ضد مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى 
 
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة

غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بينما يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه أمام الكبار الموسم الحالي.
واستهل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولى سولشاير مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على ليستر سيتى "الحصان الأسود" للمسابقة حتى الآن بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

واستطاع مانشستر يونايتد التعادل مع أرسنال بنتيجة 1 – 1، ومع ليفربول صاحب الصدارة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الجولتين السابعة والتاسعة بمسابقة الدورى الإنجليزى.
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