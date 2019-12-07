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«رابط بي ان سبورت HD» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش السيتي NOW

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:48 م
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشست
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشست
الفجر الرياضي
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يواجه فريق مانشستر سيتي غريمه التقليدي في المدينة فريق مانشستر يونايتد اليوم السبت 7 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد :-
وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

في السنوات الأخيرة، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD والتي تُبث عبر قمري النايل سات والعرب سات.
الغيابات في ديربي مدينة مانشستر :-
ويغيب الثنائي الفرنسي بول بوجبا وانطوني مارسيال عن صفوف مانشستر يونايتد في ديربي مانشستر بسبب الإصابة التي تعرضا لها مؤخرا، وأيضاً يغيب

المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرجو اجويرو عن مانشستر سيتي بعد إصابته في مباراة تشيلسي بالدوري الإنجليزي.
موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي :-
وكان فريق مانشستر يونايتد قد نجح في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بقيادة مدربهم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولدترافورد.

بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق بيرنلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


يسعى مانشستر سيتي للتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة الديربي التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء بملعب "الاتحاد"، في قمة مباريات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة "البريميرليج".

موعد مباراة مان سيتى ضد مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى 
 
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