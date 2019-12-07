«يلا شوت» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش ديربي مانشستر MATCH

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 11 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 21 نقطة.





ويدرك مانشستر سيتي أن أي نتيجة





غير الفوز في مباراة اليوم قد تضعف آماله في الحصول على لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بينما يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة تألقه أمام الكبار الموسم الحالي.

واستهل مانشستر يونايتد بقيادة المدرب أولى سولشاير مشواره فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة، قبل أن يتغلب على ليستر سيتى "الحصان الأسود" للمسابقة حتى الآن بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة.





واستطاع مانشستر يونايتد التعادل مع أرسنال بنتيجة 1 – 1، ومع ليفربول صاحب الصدارة بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات الجولتين السابعة والتاسعة بمسابقة الدورى الإنجليزى.





ونجح مانشستر يونايتد فى إقصاء تشيلسى من دور الـ16 فى بطولة كأس الرابطة بعدما حقق الفوز بنتيجة 2 – 1، قبل أن يفوز على توتنهام بالنتيجة ذاتها فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





ويأمل مانشستر يونايتد فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم أمام الاندية الكبار عندما يحل ضيفاً على مانشستر سيتى فى مباراة يسعى خلالها لحصد النقاط الثلاث لإحياء آماله فى المنافسة على احتلال مركز مؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى ابطال اوروبا.





مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، و يسعى مان سيتي لتحقيق الفوز على ملعبه و وسط جماهيره من أجل ملاحقه ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي الذي أبتعد عنه نسبياً بعد هزيمته امام ليفربول منذ أسبوعين، بينما يريد مان يونايتد لتحقيق نتيجة اجابيه خارج ملعبه نظراً للمركز المتأخر الذي يقع به بالجدول في موسم غير جيد حتى الان للمانيو.





مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، قال أولى جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد فى المؤتمر الصحفي: "مانشستر سيتي تغير كثيرًا وأصبحوا أفضل الآن، وعلى الأقل نحن نواجههم كل سنة، لقد استغرق الأمر عدة سنوات حتى شاركت بديربي مانشستر، عندما كنت لاعبًا " ، وذلك قبل مواجهة الديربي غدا في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.









مشاهدة مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي