مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يقسو على بلاتينيوم بثلاثية في دوري أبطال إفريقيا

انتهت منذ قليل مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي والنجم الساحلي التونسي، بفوز أبناء سوسة بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وحل النجم الساحلي ضيفًا ظهر اليوم على بلاتينيوم ستارز، في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية التى تضم أيضًا الأهلي والهلال السودانى فى مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وأحرز كريم العريبي هدف التقدم للفريق التونسي في الدقيقة 23 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد مرور دقيقة واحدة بالشوط الثاني، ثم اختتم حازم الحاج حسن أهداف النجم الساحلي، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة.





وكان النجم الساحلي التونسي، افتتح مشواره بدور المجموعات بالفوز على الأهلي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي برادس، فيما تلقى بلاتينيوم ستارز هزيمة أمام الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي أقيمت في أم درمان بالسودان.





واستأنفت مباريات المجموعة الثانية أمس، حيث حقق الأهلي فوزًا على الهلال السوداني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب"الأهلي" بالسلام، لحساب الجولة الثانية.





بهذه النتيجة ارتفع رصيد النجم الساحلي التونسي، إلى 6 نقاط على صدارة المجموعة الثانية، ثم يحل الأهلي والهلال السوداني بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب، بنفس الرصيد، فيما يحل بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الأخير بدون أي نقاط.







