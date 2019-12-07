إيفرتون يهزم تشيلسي بثلاثية بالجوديسون بارك في البريميرليج



نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإ

نجليزي الممتاز.



أهداف مباراة تشيلسي ضد ايفرتون :-



وسجل اللاعب البرازيلي ريتشارلسون الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من بداية الشوط الأول، وعزز كوليفرت لوين الهدف الثاني في الدقيقة 49 من المباراة، وقلص كوفاسيتش النتيجة بالهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة 52 من بداية الشوط الثاني، واحرز كوليفرت لوين الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 84 من اللقاء.



ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي :-



ورفع فريق إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.





وكانت قد أعلنت إدارة فريق إيفرتون عن رحيل ماركو سيلفا مدرب الفريق بعد الخسارة بنتيجة 5-2 من فريق ليفربول في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من البريميرليج.