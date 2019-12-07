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فوز شربين ونبروه وبدواى وعمال المنصورة بالقسم الثالث

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:42 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أسفرت مباريات السبت في الجولة العاشرة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التاسعة، عن فوز فريق عمال المنصورة على حساب فريق المنزلة بسباعية مقابل هدفين ليزيد من جراح المنزلة.

وتغلب فريق شربين على حساب مياه الدقهلية برباعية مقابل هدفين فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة منية سمنود والسنبلاوين بملعب منية سمنود.

وتمكن نبروه من تحقيق فوز غالى وثمين على حساب مستضيفه بنى عبيد بهدفين نظيفين ليتساوى الفريقين فى صدارة المجموعة برصيد ٢٠ نقطة.

وتغلب فريقق ميجا سبورت على حساب ضيفه كهرباء طلخا بملعب بلقاس فيما عاد المطرية بنقطة غالية بتعادله إيجابيا بهدفين لمثلهما أمام الأمير.

وحقق شبان بدواى فوز متأخر فى الوقت بدل من الضائع أمام ضيفه شيكو بهدف وحيد.

ترتيب المجموعة التاسعة

١- نبروه ٢٠ نقطة
٢- بنى عبيد ٢٠ نقطة
٣- شربين ١٩ نقطة
٤- ميجاسبورت ١٧ نقطة
٥- شبان بدواى ١٥ نقطة
٦- شيكو ١٤ نقطة
٧- عمال المنصورة ٨ نقاط
٨- بلقاس ١١ نقطة
٩- الأمير ١٠ نقاط
١٠- مياه الدقهلية ١٠ نقاط
١١- كهرباء طلخا ٩ نقاط
١٢- السنبلاوين ٧ نقاط
١٣- المطرية ٧ نقاط
١٤- منية سمنود ٦ نقاط
١٥- إتحاد المنزلة نقطتين

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