قرية "الفردان".. تنمية حضارية تضعها كأفضل القرى بالإسماعيلية في وقت قياسي

قال إبراهيم سعد مطر رئيس قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، أن القرية كانت تعاني من القصور في بعض الخدمات في ظل الكثافة السكانية بالقرية، من رصف شبكة طرق، وصيانة أعمدة وأسلاك الكهرباء، ومتابعة انتظام العمل بالوحدة الصحية، والمدارس، بالإضافة الي إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية.



وأكد إبراهيم مطر في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه تم إنارة طريق معدية الفردان، ورفع طريق وتطوير طريق الشارع الابيض، بالإضافة الي عمل حملة مكبرة لصيانة جميع كشافات الإنارة علي طريق "الإسماعيلية ـ الصالحية"، وتغير أسلاك الكهرباء المتهالكة وتركيب أسلاك معزولة، كما تم رفع جميع تجمعات القمامة بجوار اسوار المدارس والمحيطة بها، كما تم رفع ثلاثة مقالب قمامة بنحو 40 طنًا، وانه تم تنظيم حملة مكبرة الازالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة على مساحة 80 فدان، بمنطقة الكيلو 14 جمعية الفردان، والكيلو 11 وتعد إزالة فورية.



وأوضح رئيس قرية فردان الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع جامعة قناة السويس وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية، لتطوير ورفع كفاءة القرى المجاورة للجامعة، حيث تم رفع كفاءة الفصل الواحد بالكيلو 7، ومسجد الكيلو 7 أيضا، بالإضافة الي استمرار قوافل الجامعة الطبية والبيطرية بالمجان لاهالي القرية، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب.

