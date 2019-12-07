فوز كفر الشيخ وسمنود والحامول وعثماثون في القسم الثالث



حقق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبدالرازق فوزا مهما على صيد المحلة بهدف نظيف، في أقوى لقاءت الاسبوع التاسع.





جاء تشكيل كفر الشيخ مكون م :

حراسة المرمى :وليد شعبان

خط الدفاع :أحمد إبراهيم، محمود فتحي، حسام سعيد، أحمد إسماعيل.

خط الوسط :سعيد مراد، أحمد طارق، أحمد عبد المنعم، حاتم سمير، عبد المنعم مصطفى،

خط الهجوم : إبراهيم السمولي



تشكيل صيد المحلة :

حراسة المرمى : أحمد قاسم

خط الدفاع :مصطفى السيد، عبد الرحمن عوف، محمد رضا، إسلام مجدي

خط الوسط :رضا خليف ، إبراهيم عبد الوهاب، عبدالعزيز مصطفى، عبدالرحمن أحمد

خط الهجوم: محمد الدسوقي ، مؤمن صلاح.



وشهد الشوط الأول هجوما قويا من جانب الفريق الكفراوى وأضاع لاعبيه أربعة أهداف محققة ألا أن إستطاع سعيد مراد من أحراز هدف التقدم في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول وشهد الشوط إصابة قوية لمدافع الفريق الكفراوى أحمد إبراهيم أدت إلى نقله إلى المستشفى.



وفي الشوط الثاني سيطر الكفر على المباراة واعتمد الصيد على الهجمات المرتدة التي لم تشفع للفريق من تحقيق التعادل



وقاد المباراة تحكيميا : محمد محمود حكم ساحة، حاتم علام مساعد أول، محمد مصطفي مساعد ثان.



وجاءت نتائج مباريات المجموعة الثامنة كالآتي :

فوز الحامول على بلطيم بهدف نظيف.

فوز عثماثون على سبورتنج كاسل بهدف نظيف.

فوز مطوبس على مركز شباب الحنفي بهدفين مقابل هدف.

فوز سمنود على شباس الشهداء بهدفين مقابل هدف.

فوز دسوق على سيدي سالم بهدفين مقابل هدف.

تعادل الزعفران مع إتحاد بسيون بهدفين لكل فريق.