رابط "قناة مفتوحة" LIVE LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش

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السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:13 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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يلتقي مساء اليوم فريق ليفربول خارج ملعبه مع فريق بورنموث في إطار الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فاتلتي.

ويسعى ليفربول لمواصلة التحليق بعيدا في صدارة الدوري الانجليزي ، حيث يمتلك 43 نقطة بفارق ثمانية نقاط عن الوصيف ليستر سيتي.

وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا قبل المباراة حيث قال “في هذه اللحظة، جميع اللاعبين على ما يرام”.

ويدخل ساديو ماني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بأفضل لاعب في شهر نوفمبر في النادي.

التشكيل المتوقع لليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي


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