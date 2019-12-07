"مياه الشرب بالقاهرة": قطع الخدمة غدًا عن هذة المناطق.....

كشفت شركة مياة الشرب بالقاهرة، اليوم السبت، أنه نتيجة لبعض العمليات الإصلاحية التى تقوم به في خطوط المياة ستؤدي إلى انقطاع خدمه المياه عن بعض المناطق في محافظة القاهرة.

وأوضحت " الشركة" في بيانا لها، أنه نظرا لقيامها بعمل لحمات على خط المياه قطر 1000 سم بجوار كوبري إمبابة ضمن مشروع ممشي أهل مصر في المسافة بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو، سوق تقوم بقطع المياةه عن مناطق بولاق الجديدة ومساكن زينهم، وضعفها عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب.

وأضافت" الشركة"، أنه سيتم انقطاع المياه عن المناطق المذكورة اعتبارًا من الساعة الحادية عشر صباحًا غدًا الأحد، وحتي الساعة الثالثه مساًء يوم الأثنين القادم.