« يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة لايف kora live مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، على ملعب الأنفيلد ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الانجليزي.





موعد مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول وبورنموث ، اليوم السبت ، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي









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