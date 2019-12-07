يلا شوت match Al helal مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر yalla shoot رابط ماتش الهلال plus





يلتقي فريق الهلال نادي الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين ضمن منافسات الدر ال32، وذلك مساء السبت 7-12-2019، وستكن المباراة صعبة على فريق الجبلين لانه يواجه فريق الهلال الذي يتزعم صداراة ترتيب الدوري السعودي الفائز مؤخرا ببطولة دوري أبطال أسيا ضد اوراوا الياباني، ينتظر جماهير الفريقين المباراة بفارغ الصبر للأستمتاع بمجريات اللقاء.





يستظيف استاد جامعة الملك سعود اللقاء المرتقب بين الهلال والجبلين مساء اليوم لحساب الدر ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، هل سيستمر الزعيم الهلالي في مواصلة سلسلة الأنتصارات الأخيرة التي يحققها، ام ان فريق الجبلين له كلمة اخرى ويحقق المفاجأة وينتصر على بطل آسيا يفعل ما لم يفعله غيره، كل ذلك لا يمكننا معرفته الى بعد انتهاء اللقاء.





وكما أسلفنا فأن فريق الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 9 مباريات، ويأتي في المركز الثاني فريق النصر السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 10 مباريات، ويأتي في المركز الثالث فريق الاهلي برصيد 20 نقطة حصدها من 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين.





موعد مباراة الهلال الجبلين والقنوات الناقلة





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تقام مباراة الهلال الجبلين اليوم السبت 2019/12/7 في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 16:45 بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على استاد “جامعة الملك سعود، تنقل المباراة عبر باقة قنوات السعودية الرياضية من خلال القناة الناقلة: kas Sports HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.



