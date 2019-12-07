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8 قنوات مفتوحة الآن تنقل مباراة ليفربول وبورنموث مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر liverpool salah

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
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يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح ضيفا ثقيلا على فريق بورنموث اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، شاهد بث مباشر مباراة الليفر KORA ONLINE بدون تقطيع.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث YALLA SHOOT:
تقام مباراة الزمالك ضد بورنموث اليوم السبت، الموافق 7 – 12 -2019 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح ضمن تشكيلة ليفربول بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد ايفرتون بسبب الإجهاد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول ضد بورنموث COOL KORA:
يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، متفوقا على فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد تشيلسي بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويحتل وولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ومانشستر يونايتد السادس بـ 21 نقطة، وكريستال بالاس بـ 21 نقطة، بينما يتواجد توتنهام ثامنا بـ 20 نقطة.

ويحتل فريق شيفيلد المركز التاسع بـ 19 نقطة، وارسنال العاشر بـ 19 نقطة، يليه نيوكاسل بـ 19 نقطة، وبيرنلي الـ12 برصيد 18 نقطة، ثم برايتون بـ 18 نقطة، وايفرتون 17 نقطة، بورنموث 16 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة، ثم وست هام 16 نقطة، يليه استون فيلا 15 نقطة، وساوثهامبتون 15 نقطة، ونوريتش سيتي 11 نقطة، وأخيرا واتفورد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث KORA STAR:
تذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم السبت 7 – 12 – 2019 في تمام الساعة الخامسة مساءًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الإنجليزي، والدوريات العالمية الأخري، وستكون مباراة ليفربول منقولة عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق "يوسف سيف"، ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات:

- Canal + Sport 2 Polska
- RTS 1 Senegal
- TVM 1 Mozambique
- Digi Sport 1 HD Hungary
- beIN Sports HD 11 EN
- Sky Sport 1 Germany
- Ziggo Sport Select HD
- Premier Sport HD Slovakia
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