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هدف محمد صلاح Live| بث مباشر ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر Live Match

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:08 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
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بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة 16 من الدوري الانجليزي والذي يستضيفه ملعب دين كورت معقل فريق بورنموث، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على بورنموث في مباراة اليوم ليصل للنقطة 46 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي بفارق كبير عن المركز الثاني، ويؤكد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الانجليزي الغائب عن ليفربول منذ 27 عاما.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث
مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي الممتاز ” البريمرليج ” وبمشاركة النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، وغياب لساديو ماني عن التشكيلة الأساسية ومشاركة تشيمبرلين بدلاً منه.

بطاقة مباراة ليفربول وبورنموث

البطولةالدوري الانجليزي | البريميرليج الجولة السادسة عشر
موعد المباراة07-12-2019 اليوم السبت
توقيت المباراة5:00 مساءاً بتوقيت مصر - 6.00 بتوقيت مكة المكرمة
القناة الناقلهبي ان سبورت 2 الرياضية bein sport hd 2
ملعب المباراةفيتنس فيرست ستديوم (ملعب بورنموث)



بث مباشر
إليكم بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي والمُقدم لكم من يلا شوت الناقل لمباراة ليفربول وبورنموث عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الانجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة انقطاع البث يمكنكم تحديث الصفحة ليعود البث المباشر للعمل من جديد أو مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث عبر القناة الثانية بأعلى جودة:

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