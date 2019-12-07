هدف محمد صلاح Live| بث مباشر ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر Live Match

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الجولة 16 من الدوري الانجليزي والذي يستضيفه ملعب دين كورت معقل فريق بورنموث، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على بورنموث في مباراة اليوم ليصل للنقطة 46 ويعزز صدارته للدوري الانجليزي بفارق كبير عن المركز الثاني، ويؤكد أحقيته بالفوز بلقب الدوري الانجليزي الغائب عن ليفربول منذ 27 عاما.





مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر في الدوري الانجليزي الممتاز ” البريمرليج ” وبمشاركة النجم المصري محمد صلاح العائد من الإصابة، وغياب لساديو ماني عن التشكيلة الأساسية ومشاركة تشيمبرلين بدلاً منه.





بطاقة مباراة ليفربول وبورنموث البطولة الدوري الانجليزي | البريميرليج الجولة السادسة عشر موعد المباراة 07-12-2019 اليوم السبت توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر - 6.00 بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقله بي ان سبورت 2 الرياضية bein sport hd 2 ملعب المباراة فيتنس فيرست ستديوم (ملعب بورنموث)











بث مباشر

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