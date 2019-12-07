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رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY ماتش الهلال الآن alhilal
السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الجبلين في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الأهلي"، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
موعد مباراة الهلال ضد الجبلين لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الهلال ضد الجبلين، في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات، والرابعة إلا ريع مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة إلا ربع مساءًا بتوقيت جرينتش.
كورة جول Liverpool KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الجبلين حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة السعودية الرياضية، بتعليق عبدالله الغامدي، في قمة منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية وخاصة السعودية.
يلا شوت Yalla Shootمباراة الهلال ضد الجبلين
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الهلال ضد الجبلين للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.
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