رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY ماتش الهلال الآن alhilal

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الجبلين في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الأهلي"، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين، عندما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الجبلين في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، على ملعب "الأهلي"، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.