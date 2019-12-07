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جابيجول يكشف وجهته المقبلة.. ويبدي إعجابه بنجم ليفربول

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:54 م
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جابيجول
جابيجول
عبدالقادر عرابي
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كشف المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل باربوسا الشهبر بـ "جابيجول" نجم نادي فلامينجو البرازيلي الفائز بكأس كوبا ليبرتادوريس مؤخراً، عن رغبته في الإلتحاق بالدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل القريب.

وأعرب باربوسا عن إنبهاره بقدرات مهاجم ليفربول ومنتخب البرازيل "روبيرتو فيرمينو"، الذي يعتبره باربوسا ملهماً له.

وساهم باربوسا في تتويج فريقه بكأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 37 عاماً، بتسجيله هدفين قاتلين في شباك ريفر بليت الأرجنتيني، حول بهما تأخر فريقه بهدف لفوز في اللحظات الأخيرة.

وقال جابي جول لصحيفة صن الإنجليزية: " فيرمينو لاعب عظيم، حقق نجاحات كبيرة في أوروبا طيلة السنوات الماضية، إنه مهاجم قوي ومفيد لناديه ومنتخب البرازيل، إنه مثلي الأعلى".

وتابع: " من الرائع أن ألعب بجوارفيرمينو، ربما نتزامل سوياً في منتخب البرازيل، أما عن ليفربول، فهو نادي رائع وأي لاعب يحلم بالإنضمام إليه".

وأضاف: "أحب الدوري الإنجليزي كثيراً، فهو يتسم بالسرعة والقوة والفنيات العالية، أتابع مبارياته دائماً من البرازيل، أتمنى الإلتحاق به، فالفوز بالدوري الإنجليزي يعد حلماً بالنسبة لي".

وسيخوض باربوسا رفقة فلامينجو منافسات كأس العالم للأندية في قطر، التي ستبدأ في منتصف ديسمبر الجاري، وقد يواجه ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية، في حالة أن تجاوزا مباراة نصف النهائي.

ويلعب باربوسا لفلامينجو على سبيل الإعارة من نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي إنضم له قبل سنوات، قبل أن يفتعل عدة مشاكل ويرحل معاراً عن الفريق، حيث ينتهي تعاقده مع النيرادزوري في صيف عام 2022.
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