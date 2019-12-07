Advertisements
Advertisements
Advertisements

"يلا شوت" مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط مباراة ليفربول hd

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط مباراة ليفربولhd
 

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم السبت 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، يلتقي بورنموث مع نظيره ليفربول في تمام الساعه 5 بتوقيت القاهرة بملعب دين كورت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط مباراة ليفربولhd
 

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، و يسعى ليفربول للفوز من أجل مواصلة انفرادة بصدارة الدوري الإنجليزي و الابتعاد أكثر عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، بينما يريد بورنموث تحقيق نتيجة اجابيه على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في أخر 4 مباريات له و خسرهم جميعاً.

 
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط مباراة ليفربولhd
 

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم 7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول  فى مؤتمر صحفى الخاص بالمباراة:  "عملية المداورة في هذا الوقت تعد ضرورية بالنظر لتلاحم المباريات، ومن الطبيعي أن نقوم بإراحة اللاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الإجهاد، اللاعبون ليسوا مثل من يظهرون في لعبة البلاي ستيشن أو الفيفا، هم يحتاجون للراحة، علينا أن نجري تغييرات، وما دام اللاعبين يمنحونني الفرصة الجيدة، سنقوم بذلك الأمر"، جاء ذلك تعليقا على قرار إراحة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمام ايفرتون والتي أقيمت أول أمس الأربعاء".
 
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط مباراة ليفربولhd
 

مشاهدة مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم  7/12/2019 في الدوري الإنجليزي، وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي إصابات جديدة، قال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "في الوقت الحالي، لا، يبدو الأمر جيدًا، لكن يبدو الأمر كذلك، إذا استيقظ شخص ما وشعر بألم هنا أو هناك، فأنا بحاجة لمعرفة ذلك. عندما أعلم ذلك، يجب أن أتعامل مع هذه المعلومات".


Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول «هدف محمد صلاح»

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

منذ 40 دقيقة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ ساعة و نصف

يلا شوت Mohmmed Salah مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة liverpool

منذ نصف ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

منذ 42 دقيقة

فرمان كارتيرون يصدم نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 50 دقيقة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

"بث مباشر Kora" مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

04:15 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح mo salah

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status