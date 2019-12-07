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كورة لايف match Alhilal مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر yalla shoot رابط ماتش الهلال plus

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:05 م
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مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم
الفجر الرياضي
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من المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السادسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.


 
التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة الجبلين:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، بعبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه البريك، جانج هيون، البليهي والشهراني، وسيضع الثنائي جوستافو بكويلار، وكارلوس إدواردو في وسط الميدان، وأمامهم أندري كاريلو، وسيباستيان جيوفينكو، وسلمان الفرج، فيما سيقود هجوم الهلال صالح الشهري.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سووا - محمد البريك

خط الوسط: جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو

خط الوسط الهجومي: أندري كاريلو - سيباستيان جيوفينكو - سلمان الفرج

خط الهجوم: صالح الشهري


لتقي فريق الهلال نادي الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين ضمن منافسات الدر ال32، وذلك مساء السبت 7-12-2019، وستكن المباراة صعبة على فريق الجبلين لانه يواجه فريق الهلال الذي يتزعم صداراة ترتيب الدوري السعودي الفائز مؤخرا ببطولة دوري أبطال أسيا ضد اوراوا الياباني، ينتظر جماهير الفريقين المباراة بفارغ الصبر للأستمتاع بمجريات اللقاء.

يستظيف استاد جامعة الملك سعود اللقاء المرتقب بين الهلال والجبلين مساء اليوم لحساب الدر ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، هل سيستمر الزعيم الهلالي في مواصلة سلسلة الأنتصارات الأخيرة التي يحققها، ام ان فريق الجبلين له كلمة اخرى ويحقق المفاجأة وينتصر على بطل آسيا يفعل ما لم يفعله غيره، كل ذلك لا يمكننا معرفته الى بعد انتهاء اللقاء.

وكما أسلفنا فأن فريق الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 9 مباريات، ويأتي في المركز الثاني فريق النصر السعودي برصيد 20 نقطة حصدها من 10 مباريات، ويأتي في المركز الثالث فريق الاهلي برصيد 20 نقطة حصدها من 10 مباريات خاضها في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال الجبلين والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع “الفجر الرياضي” موعد مباراة الهلال الجبلين، وسنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى.

تقام مباراة الهلال الجبلين اليوم السبت 2019/12/7 في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 16:45 بتوقيت القاهرة، وستقام المباراة على استاد “جامعة الملك سعود، تنقل المباراة عبر باقة قنوات السعودية الرياضية من خلال القناة الناقلة: kas Sports HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

أخيرا متابعين موقع صحيفة الفجر ننهي معكم موعد وتفاصيل مباراة الهلال والجبلين والقنوات الناقلة لها، وسنكون معكم في تغطية أهم وأجمل المبارايات في شتى المسابقات الأوروبية والعالمية والمحلية، وفي تغطية البطولات والكؤوس العربية.
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