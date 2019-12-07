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"الحج والعمرة" تعلن صدورأكثر من 1.5 مليون تأشيره عمرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، صدور 1,647,662 تأشيره، وذلك حتى يوم 7 من ربيع الثاني 1441هـ.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1,386,183 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم 1,075,738 معتمرًا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

ويأتي ذلك وفق مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، والذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوماً لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,328,647معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 57,525 معتمرًا، بينما وصل 11 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 373,984، تليها إندونيسيا 347,424، وثالثاً جاءت الهند 210,052، ثم ماليزيا 78,806، وتركيا خامسا بـ 58,652 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: بنجلادش 40,168، الجزائر 39,220، الإمارات 26,836 ،العراق 21,021، الأردن 20,855 معتمراً.

كما يذكر أن وزارة للحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام"، والذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي، التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين؛ لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.

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عمرة المملكة السعودية الحج والعمرة الحج

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