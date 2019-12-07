kora now| مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم ٧ ديسيمبر ٢٠١٩ كأس خادم الحرمين

يلتقي فريقي الهلال والجبلين ضمن الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2020، نلتقي اليوم لقاء بين فريقي نادى الهلال السعودي ونادى الجبلين في مواجهة ستكون سهلة علي زعيم آسيا العالمي، يدخل نادى الزعيم هذا اللقاء متحفزاً في الفوز خصوصاً أنه قدم لنا موسماً أكثر من رائع ونذكركم بأنه حقق لقب بطل آسيا هذه النسخة على حساب الفريق الياباني اوراوا ريد في النهائي ، ويتصدر الدوري السعودي حالياً برصيد 20 نقطة ، وفوزه في هذا اللقاء مهم من أجل أستكمال مشواره بكأس خادم الحرمين الشريفين ويسعي في تحقيق اللقب هذا الموسم.





تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال والجبلين في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:45 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق المعلق عبدالله الغامدي..









ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين الهلال وفريق الجبلين، مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.





ويسعى الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم محليا وآسيويا، حيث توج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي، أما محليا فيحتل الأزرق العاصمي صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة.





كما يدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعه بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق عرعر، بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين.





موعد مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين:-





من المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة وأربعة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السادسة وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين:-



