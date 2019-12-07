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الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى لاعبة كاراتية بالسويس بحصولها بطولة العالم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى
الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى
أبوبكر عبد المعز
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كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللاعبه ياسمين الجويلى لاعبه كاراتيه المؤسسة العسكرية بالسويس الحاصلة على ذهبية بطولة العالم والتي أقيمت بدولة شيلى ٢٠١٩ بمنحها وسام الجمهورية للرياضة من الطبقه الأولى.


وحصلت اللاعبة ياسمين الجويلى على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب في تشيلي 2019 لعبة الكاراتيه، وقد حصلت من قبل على أول ميدالية ذهبية في أوليمبياد الشباب بالأرجنتين عام 2018، لتصبح أول مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ميدالية في الأوليمبياد.

كما انضمت "ياسمين" للمنتخب عام 2016، وحصلت على ذهبية بطولة البحر المتوسط بالمغرب عام 2017، وشاركت في بطوله العالم بإسبانيا 2017 ولم تحرز بطولات، ولكنها حصلت على الميدالية الفضية في كرواتيا عام 2018 المؤهلة لأوليمبياد الشباب بالأرجنتين، كما فازت بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بالجزائر، عام 2018 في "الكوميته" والفضية في "الكاتا" جماعى، والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا برواندا 2018.

واليوم حققت اللاعبة ياسمين الجويلى، بنت قرية الحجانية مركز دمنهور محافظة البحيرة والتى انضمت للمؤسسة العسكرية بالسويس وقد حصلت على العديد من البطولات وتوجت بذهبية العالم للكاراتية وتم تكريمها عقب عودتها بالمؤسسة العسكرية بالسويس واليوم تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى لاعبة كاراتية بالسويس بحصولها بطولة العالم
الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى لاعبة كاراتية بالسويس بحصولها بطولة العالم
الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى لاعبة كاراتية بالسويس بحصولها بطولة العالم
الرئيس السيسي يكرم ياسمين الجويلى لاعبة كاراتية بالسويس بحصولها بطولة العالم
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