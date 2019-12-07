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وزارة العدل توفر للمستفيدين "تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:44 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وفرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، للمستفيدين "تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا"، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من خدمة التحقق من الصك العقاري؛ لتصبح الصكوك العقارية المحدثة إلكترونيًا على البوابة مماثلة للصكوك الورقية، تحسينًا لتجربة المستفيدين.

وتغني الخدمة عن زيارة كتابات العدل وتمكنهم من التحقق من صحة الصك العقاري من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Najiz/Pages/RealstateQuery.aspx، وبعد ذلك إدخال رقم الصك وهوية أحد الملاك، لتظهر تفاصيل بياناته كاملة، ليظهر الصك العقاري كاملًا كما هو مسجل في أنظمة وزارة العدل؛ ليقدم معلومات أعلى موثوقية من الصك الورقي.

وتعزز المرحلة الثانية من موثوقية الصكوك المحدثة إلكترونيًا، وتحسن تجربة المستفيدين، كما تضمن صحة المعلومة وسهولة الوصول، إضافة إلى الخصوصية وشفافية المعلومات.

وكان الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أطلق في18 نوفمبر 2018م، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددًا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقرات كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.

وأوضحت الوزارة السعودية أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق لاسيما المحافظة على البيئة وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئًا ولا الحضور إلى مقرات كتابات العدل مطلبًا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

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الكلمات المفتاحية

وزارة العدل العقاري العدل إلكتروني

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