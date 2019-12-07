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حزب الغد يختتم برنامج التأهيل الوطني والسياسي للشباب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:50 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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اختتم حزب الغد برئاسة المهندس موسي مصطفي موسي، فعاليات برنامج التأهيل الوطنى والسياسي للشباب الذى نظمه الحزب، وذلك بحضور قيادات الحزب وهيئته العليا وعدد من المشاركين فى البرنامح التدريبى الأول، وحاضر فيه عدد من أهم الخبراء السياسيين والأكاديميين.

وحاضر فى ختام البرنامج التأهيليى الدكتور علاء العسكرى أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب الغد ومساعد رئيس الحزب، حيث ناقش أهمية الرقابة على المال العام والخاص ودور الهيئات الرقابية وفقا لاحكام الدستور والقانون.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الغد، إن دورات التأهيل الوطنى والسياسي للشباب التى ينظمها حزب الغد هى أحد الأفكار الرائدة فى العمل العام والحزبى فى مصر وهى نابعة من الدور الوطنى الذى يقوم به حزب الغد وايمانا باهمية الشباب وتأهيلهم للعمل العام والسياسي فى الفترة القادمة.

وأشاد العسكرى بدور المهندس موسي مصطفى موسي رئيس حزب الغد فى الدعم الدائم للشباب ثروة مصر الحقيقية لتأهيلهم لتنفيذ رؤية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تأهيل الشباب وتمكين الشباب من القيادة.
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الكلمات المفتاحية

حزب الغد البرنامج الوطني

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